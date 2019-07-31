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31.07.2019  17:43   

Отопительный сезон: коммунальщики готовят сети водоснабжения к зиме

В 77% жилых домов Харькова внутридомовые сети холодного водоснабжения подготовлены к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг.


//city.kharkov.ua
Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.
 
По его словам, на сегодняшний день предприятие обслуживает внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения в 6,5 тыс. домов коммунальной формы собственности. 
 
«На данный момент подготовлены внутридомовые системы холодного водоснабжения в 4,9 тыс. домов, что составляет 75-77%. В частности, в настоящее время завершены работы в доме по улице Гвардейцев Широнинцев, 5. Там было заменено около 30 м аварийного участка канализации. Внутридомовая система по данному адресу подготовлена к эксплуатации в осенне-зимний период», - отметил Валерий Харлан. 
 
Также он добавил, что в Московском районе из 980 жилых домов к зиме подготовлено 770, или около 77%.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, подготовка, харьков
 
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