Отопительный сезон: коммунальщики готовят сети водоснабжения к зиме

В 77% жилых домов Харькова внутридомовые сети холодного водоснабжения подготовлены к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
влажн.:
давл.:
ветер: