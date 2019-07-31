31.07.2019 17:43

Отопительный сезон: коммунальщики готовят сети водоснабжения к зиме

В 77% жилых домов Харькова внутридомовые сети холодного водоснабжения подготовлены к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг.



//city.kharkov.ua

Об этом сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

По его словам, на сегодняшний день предприятие обслуживает внутридомовые сети водоснабжения и водоотведения в 6,5 тыс. домов коммунальной формы собственности.

«На данный момент подготовлены внутридомовые системы холодного водоснабжения в 4,9 тыс. домов, что составляет 75-77%. В частности, в настоящее время завершены работы в доме по улице Гвардейцев Широнинцев, 5. Там было заменено около 30 м аварийного участка канализации. Внутридомовая система по данному адресу подготовлена к эксплуатации в осенне-зимний период», - отметил Валерий Харлан.

Также он добавил, что в Московском районе из 980 жилых домов к зиме подготовлено 770, или около 77%.