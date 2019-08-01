Где в Харькове не будет воды 1 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 24/31 (п. №4), пр. Московский, 290 до 20:00 01.08.19 г.
Киевский район:
ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 10 (п. №2, стояк), 12 (п. №4, стояк), ул. Саперная, 20 (п. №3) до 20:00 01.08.19 г.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 01.08.19 г.
Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 01.08.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 01.08.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская (ч/с), ул. Золочевская, 15, ул. Юннатов, 8, ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 01.08.19 г.; ул. Холодногорская, 11 (спаренный стояк) до 20:00 02.08.19 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.08.19 г.
Если кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты – сегодня можно обнаружить хитроумный ход, который приблизит к цели.
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
влажн.:
давл.:
ветер: