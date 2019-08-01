01.08.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 1 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 24/31 (п. №4), пр. Московский, 290 до 20:00 01.08.19 г.



Киевский район:

ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 10 (п. №2, стояк), 12 (п. №4, стояк), ул. Саперная, 20 (п. №3) до 20:00 01.08.19 г.



Московский район:

ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 01.08.19 г.



Новобаварский район:

ул. Свинаренко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 01.08.19 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк), ул. Монюшко, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 01.08.19 г.



Холодногорский район:

ул. Золочевская (ч/с), ул. Золочевская, 15, ул. Юннатов, 8, ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 01.08.19 г.; ул. Холодногорская, 11 (спаренный стояк) до 20:00 02.08.19 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №2, стояк) до 20:00 01.08.19 г.