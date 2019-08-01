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01.08.2019  14:31   

Игорь Терехов: Работы по подготовке к отопительному сезону идут по графику

К следующему отопительному сезону в городе Харькове уже готово более 70% жилого фонда.


// city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 1 августа провел совещание, посвященное работе городского хозяйства в осенне-зимний период, с руководителями департаментов горсовета, коммунальных предприятий и районных администраций.

Как было отмечено, работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения идут по графику. Также к отопительному сезону готовятся учреждения образования, медицины, социальной сферы и культуры.

«Все запланированные работы идут по плану. Особых опасений в подготовке теплосетей к зиме нет. Мы отработали вопросы с Мировым банком и прошли все тендерные процедуры для закупки труб большого диаметра, которые будут использоваться для перекладки тепломагистралей и внутриквартальных сетей. Думаю, к отопительному сезону эти работы закончатся. Также сейчас ремонтируются подъезды, дороги, готовятся к работе в осенне-зимний период городские электрические сети, «Харьковгоргаз», транспортники. Если не будем сбавлять темпы, то я уверен, что мы подготовим город к стабильному прохождению отопительного сезона», - отметил Игорь Терехов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, отопительный сезон, харьков
 
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