Игорь Терехов: Работы по подготовке к отопительному сезону идут по графику

К следующему отопительному сезону в городе Харькове уже готово более 70% жилого фонда.
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 1 августа провел совещание, посвященное работе городского хозяйства в осенне-зимний период, с руководителями департаментов горсовета, коммунальных предприятий и районных администраций.
Как было отмечено, работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения идут по графику. Также к отопительному сезону готовятся учреждения образования, медицины, социальной сферы и культуры.
«Все запланированные работы идут по плану. Особых опасений в подготовке теплосетей к зиме нет. Мы отработали вопросы с Мировым банком и прошли все тендерные процедуры для закупки труб большого диаметра, которые будут использоваться для перекладки тепломагистралей и внутриквартальных сетей. Думаю, к отопительному сезону эти работы закончатся. Также сейчас ремонтируются подъезды, дороги, готовятся к работе в осенне-зимний период городские электрические сети, «Харьковгоргаз», транспортники. Если не будем сбавлять темпы, то я уверен, что мы подготовим город к стабильному прохождению отопительного сезона», - отметил Игорь Терехов.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
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