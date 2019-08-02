Где в Харькове не будет воды 2 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 7, ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 82-а до 20:00 02.08.19 г.
Московский район:
пер. Белостокский, 22 до 17:00 02.08.19 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 02.08.19 г.
Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.19 г.
Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 6 до 17:00 02.08.19 г.
Звезды обещают очень продуктивный день, если вы не будете давить на окружающих. Из-за желания покомандовать другим не исключено соперничество в любых сферах жизни.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью без существенных осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: