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02.08.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 2 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 7, ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 82-а до 20:00 02.08.19 г.

Московский район:
пер. Белостокский, 22 до 17:00 02.08.19 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (стояк), ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 02.08.19 г.


Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.19 г.

Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 6 до 17:00 02.08.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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