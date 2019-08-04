04.08.2019 10:27

Где в Харькове не будет воды 4 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

въезд Лазковский (ч/с), ул. Сумская, 116 до 20:00 4 августа; ул. Труфанова, 14 (п. №3, стояк, спаренный стояк) до 20:00 5 августа.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, спаренный стояк), ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 5 августа.



Новобаварский район:

ул. Коростельская (ч/с), ул. Пятисотницкая (ч/с), ул. Цементная (ч/с), ул. Старогригоровская (ч/с) до 20:00 4 августа; ул. Коростельская (ч/с) до 21:20 4 августа.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 4 августа.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №7, п. №7), въезд Тарасовский, 12 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 193 (п. №2) до 20:00 4 августа; пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №12, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №5, стояк), ул. Молочная (Кирова), 7 (п. №3, стояк) до 20:00 5 августа.



Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 4 августа.



Шевченковский район:

ул. Рудаковская (ч/с), ул. 23 Августа, 39 до 17:00 4 августа; ул. Балакирева, 20 (п. №12), ул. Клочковская, 16, ул. Шекспира, 12-а (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №1) до 20:00 4 августа; пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №11, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №3, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 24 (п. №5, спаренный стояк), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк) до 20:00 5 августа.