Салтовку и Кулиничи на сутки отключат от воды

КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях в части Московского, Киевского и Немышлянского районов.
В связи с этим временно с 8:00 7 августа до 8:00 8 августа будет прекращено водоснабжение:
части Московского и Киевского районов ограниченной:
- ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
части Немышлянского района ограниченной:
- пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Прелестной, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.
Список адресов, где не будет воды.
Телефон для справок: 15-33.
День идеален для общения и приятных знакомств. Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – доставят незабываемое удовольствие.
Если суббота еще подходит для отдыха на природе, то воскресный день захочется провести под пледом за просмотром сериала.
4 августа 1693 года монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил братии игристое вино, которое стало прародителем современного шампанского.
влажн.:
давл.:
ветер: