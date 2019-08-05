05.08.2019 08:41

Салтовку и Кулиничи на сутки отключат от воды

КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях в части Московского, Киевского и Немышлянского районов.



//vodokanal.kharkov.ua

В связи с этим временно с 8:00 7 августа до 8:00 8 августа будет прекращено водоснабжение:



части Московского и Киевского районов ограниченной:

- ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;



части Немышлянского района ограниченной:

- пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Прелестной, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.



Список адресов, где не будет воды.



Телефон для справок: 15-33.