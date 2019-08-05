05.08.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 5 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 17-а (п. №2, стояк) до 17:00 05.08.19 г.



Киевский район:

ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 116, въезд Лазковский (ч/с) до 20:00 05.08.19 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, спаренный стояк), ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.19 г.



Новобаварский район:

ул. Китаенко, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 05.08.19 г.



Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.19 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №12, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №7, п. №7), въезд Тарасовский, 12 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №9, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3), ул. Киргизская, 4 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №7, стояк), ул. Киргизская, 9-д (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.19 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, ул. Рудаковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), пер. Классический, 6, 8, ул. Клочковская, 24, пр. Науки (Ленина), 41/43 (п. №11, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №3, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №3, стояк), ул. Шекспира, 12-а (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 05.08.19 г.

