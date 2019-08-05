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05.08.2019  11:02   

В выходные коммунальщики ликвидировали порывы

За 2, 3 и 4 августа было устранено 37 повреждениий на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: въезд 1-й Лазковский, 2-а, ул. Галины Никитиной, 45, пер. Васильковский, 22, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40, ул. Академика Павлова, 44, ул. Трансформаторная, 6, проезд 2-й Райгородский, 9-а, ул. Третья, 12, въезд Константина Калинина (Калинина), 4, ул. Заводская/пер. Заводской, ул. Машинистов/ул. Локомотивная, ул. Квиткинская/ул. Украинская, пр. Гагарина, 54, ул. Сергея Борзенко, 6, ул. Большая Панасовская (Котлова), 252, пр. Людвига Свободы, 20-а, ул. Отакара Яроша, 12, пер. 1-й Дорошенковский/въезд 2-й Дорошенковский, ул. Садовая (Чубаря), 10/12, ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б, ул. Ивана Камышева, 31, пос. Песочин (ул. Надежды, 15-а), пр. Гагарина, 43-а, ул. Зерновая, 55/1, ул. Техническая, 54, ул. Алексеевская, 38, ул. Клочковская/спуск Бурсацкий, пр. Науки (Ленина), 68-б, пер. 2-й Орский, 1, ул. Тобольская, 46-б, ул. Коростельская, 21, ул. Герцена, 2, б-р Нетеченский, 20 ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 27, ул. Лагерная, 71, ул. Коростельская, 46, ул. 23 Августа, 39. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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