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05.08.2019  14:56   

Харьковчане «гасят» долги за воду и тепло и набираются долгов «за свет»


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В июне 2019 населением региона, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 634,0 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц в 1,5 раза.
За поставки электрической энергии уплачено 189,2 млн.грн. (93,5% начисленных за этот период сумм).
На конец июня 2019 задолженность населения
  • по оплате централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 2,9 млрд
  • за поставки природного газа 2,5 млрд,
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод 467,4 млн.грн,
  • по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий 396,0 млн.грн,
  • за вывоз бытовых отходов122,9 млн.грн, 
  • по поставке электрической энергии - 543,0 млн.грн.
Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  долги, жкх, статистика, харьков, оплата, газ, тепло
 
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