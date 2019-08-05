05.08.2019 14:56
Харьковчане «гасят» долги за воду и тепло и набираются долгов «за свет»
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В июне 2019 населением региона, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 634,0 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц в 1,5 раза.
За поставки электрической энергии уплачено 189,2 млн.грн. (93,5% начисленных за этот период сумм).
На конец июня 2019 задолженность населения
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по оплате централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 2,9 млрд
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за поставки природного газа 2,5 млрд,
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за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод 467,4 млн.грн,
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по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий 396,0 млн.грн,
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за вывоз бытовых отходов122,9 млн.грн,
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по поставке электрической энергии - 543,0 млн.грн.