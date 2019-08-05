05.08.2019 14:56

Харьковчане «гасят» долги за воду и тепло и набираются долгов «за свет»



// facebook

В июне 2019 населением региона, с учетом погашения долга предыдущих периодов, оплачено за жилищно-коммунальные услуги 634,0 млн.грн, что превышает начисления за этот месяц в 1,5 раза.

За поставки электрической энергии уплачено 189,2 млн.грн. (93,5% начисленных за этот период сумм).

На конец июня 2019 задолженность населения