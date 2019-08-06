06.08.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 6 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Пушкинская, 40 (п. №3, стояк), въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 06.08.19 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 48 (стояк) до 20:00 06.08.19 г.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.08.19 г.



Новобаварский район:

ул. Баварская, 1,3/1,3/2,3/3 до 20:00 06.08.19 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.19 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 16, 24, 29, пер. Классический, 6, 8, пр. Победы, 70 (п. №9, стояк) до 20:00 06.08.19 г.