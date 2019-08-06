Где в Харькове не будет воды 6 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Пушкинская, 40 (п. №3, стояк), въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 06.08.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 48 (стояк) до 20:00 06.08.19 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.08.19 г.
Новобаварский район:
ул. Баварская, 1,3/1,3/2,3/3 до 20:00 06.08.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.19 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, 24, 29, пер. Классический, 6, 8, пр. Победы, 70 (п. №9, стояк) до 20:00 06.08.19 г.
Решительно беритесь за дела – то, что вы сможете осуществить сегодня, завтра может оказаться уже не по плечу. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Днем местами возможен дождь.
Ежегодно 5 августа отмечается Международный день светофора.
влажн.:
давл.:
ветер: