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06.08.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 6 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Пушкинская, 40 (п. №3, стояк), въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 06.08.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 48 (стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Новобаварский район:
ул. Баварская, 1,3/1,3/2,3/3 до 20:00 06.08.19 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, 24, 29, пер. Классический, 6, 8, пр. Победы, 70 (п. №9, стояк) до 20:00 06.08.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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