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07.08.2019  12:48   

На популярные направления жилищных программ выделят дополнительные средства

На ближайшей сессии Харьковского городского совета планируется перераспределить 8 млн грн на популярные среди харьковчан направления кредитных жилищных программ.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерной инфраструктуры города Харьковского горсовета сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.
 
По его словам, по Городской целевой программе строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы за счет кредитования сотрудников промышленных предприятий города на кредитование внутренне перемещенных лиц дополнительно будет направлен 1 млн грн, кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО - 2 млн грн, кредитование работников бюджетной сферы - 1 млн грн, а еще 4 млн грн направят на программу молодежного жилищного кредитования.
 
Всего в этом году по обеим программам уже освоено 49 млн грн.
 
Напомним, на сегодняшний день в Харькове действует Городская целевая программа молодежного жилищного кредитования, которой могут воспользоваться молодые люди (не только семейные пары) в возрасте до 35 лет. В рамках этой программы можно взять на покупку жилья льготный кредит. Если в молодой семье есть один ребенок, то выдается беспроцентный кредит. Если в семье двое и более детей, то 25-50% тела кредита погашается за средства городского бюджета. 
 
Также в Харькове действует Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы. Она состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья, кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, внутренне перемещенных лиц, а также льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, кредитование сотрудников промышленных предприятий города Харькова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  жкх, жилищные программы, харьков
 
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