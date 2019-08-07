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07.08.2019  08:06   

Где в Харькове не будет воды 7 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 07.08.19 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 07.08.19 г.

Холодногорский район:
ул. Кацарская, 46/48 (п. №1) до 20:00 07.08.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), 72 (п. №3, стояк) до 20:00 07.08.19 г.
 

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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