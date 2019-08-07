Где в Харькове не будет воды 7 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 07.08.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №3, стояк) до 20:00 07.08.19 г.
Холодногорский район:
ул. Кацарская, 46/48 (п. №1) до 20:00 07.08.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), 72 (п. №3, стояк) до 20:00 07.08.19 г.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
Постепенно температура растет, но облака продолжают оккупировать небо. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажн.:
давл.:
ветер: