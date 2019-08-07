07.08.2019 09:28

Горсовет займется брошенными машинами и шлагбаумми в жилых дворах

В Харькове планируют бороться с брошенными автомобилями, которые загромождают дворы и придомовые территории.



// izvestia.kharkov.ua

Об этом сообщили на заседании профильной комиссии. Правила благоустройства предусматривают освобождение территорий от таких машин.

В документ предлагают внести определение, какие транспортные средства считаются брошенными. Это автомобили, которые не могут двигаться и не пригодны для эксплуатации.



«Брошенные транспортные средства – это самовольно установленные транспортные средства, которые загромождают объект благоустройства или усложняют условия движения пешеходов или транспорта, или долгое время не используются по назначению собственником, или имеют признаки потери эксплуатационных возможностей, независимо от возможности установления владельца транспортного средства», – объяснил заместитель директора Департамента территориального контроля сообщил Евгений Швец.



Если во дворе длительное время находится брошенный автомобиль, то жители могут обратиться в инспекцию по парковкам. Окончательное решение об увольнении территорий от брошенных автомобилей будут принимать на заседании исполкома горсовета.

Кроме того, в правила предлагают внести еще ряд изменений. В частности, чтобы установить во дворе шлагбаумы, или другие средства регулирования дорожного движения, необходимо согласование с департаментом инфраструктуры. Если такие о "объекты установлены незаконно или мешают движению пешеходов или автомобилей, можно обратиться в профильный департамент для решения этой проблемы.



«Такая норма есть в законе "Об автомобильных дорогах", но в правилах благоустройства у нас этого нет. Сейчас написано, что технические средства регулирования дорожного движения они соглашаются только с органами Национальной полиции, мы еще добавляем профильный департамент инфраструктуры», – уточнил Евгений Швец.



Все эти вопросы будут рассматриваться на пленарном заседании сессии городского совета, которая состоится 21 августа.