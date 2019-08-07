07.08.2019 13:50

Жители пяти общежитий смогут приватизировать свое жилье

Жителям пяти общежитий в Харькове предоставят право на приватизацию жилья.



://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.



По его словам, все объекты находятся в коммунальной собственности. Вопрос об изменении статуса общежитий будет рассматриваться на ближайшей сессии Харьковского городского совета.



Общежития находятся по адресам: ул. Роганская, 186, пр. Гагарина, 300, ул. Маршала Батицкого, 20, ул. Богдана Хмельницкого, 12 и пер. Белостоцкий, 18.