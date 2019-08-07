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07.08.2019  13:50   

Жители пяти общежитий смогут приватизировать свое жилье

Жителям пяти общежитий в Харькове предоставят право на приватизацию жилья.


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 7 августа, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского городского совета сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков. 

По его словам, все объекты находятся в коммунальной собственности. Вопрос об изменении статуса общежитий будет рассматриваться на ближайшей сессии Харьковского городского совета. 

Общежития находятся по адресам: ул. Роганская, 186, пр. Гагарина, 300, ул. Маршала Батицкого, 20, ул. Богдана Хмельницкого, 12 и пер. Белостоцкий, 18.

Источник:   ХГС
 Тэги:  приватизация, общежитие, харьков, нехорошков, департамент, коммунальное, тарифы
 
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