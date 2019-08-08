08.08.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 8 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, 112, 114, 121, ул. Метростроителей, 25, 27, 29, ул. Метростроителей, 41, 43 до 08:00 08.08.19 г.; въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 08.08.19 г.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2) до 17:00 08.08.19 г.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.08.19 г.



Новобаварский район:

ул. Юдина (Райкомовская), 2-а (п. №4, стояк) до 20:00 08.08.19 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 08.08.19 г.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 08.08.19 г.



Шевченковский район:

пер. Классический, 6, 8, ул. Клочковская, 24, ул. Балакирева, 21-а, 23 до 20:00 07.08.19 г.; пер. 23 Августа, 3 (п. №4, спаренный стояк) до 24:00 07.08.19 г.; пр. Победы, 70 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 67-а (спаренный стояк). ул. Клочковская, 16, 29 до 20:00 08.08.19 г.