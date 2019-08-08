Как коммунальщики ликвидировали порывы

За 7 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Валентиновская (Блюхера), 27-г, ул. Олимпийская/пр. Льва Ландау (50 лет СССР), ул. Константина Калинина (Калинина), 73, ул. Новомосковская, 4-а, пр. Гагарина, 56-60, ул. Маршака, 39-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, ул. Полтавский Шлях, 190, пр. Победы, 54, пер. Классический, 2, пр. Победы, 56.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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