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08.08.2019  09:58   

Как коммунальщики ликвидировали порывы

За 7 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Валентиновская (Блюхера), 27-г, ул. Олимпийская/пр. Льва Ландау (50 лет СССР), ул. Константина Калинина (Калинина), 73, ул. Новомосковская, 4-а, пр. Гагарина, 56-60, ул. Маршака, 39-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, ул. Полтавский Шлях, 190, пр. Победы, 54, пер. Классический, 2, пр. Победы, 56.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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