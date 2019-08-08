08.08.2019 09:58

Как коммунальщики ликвидировали порывы

За 7 августа было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Валентиновская (Блюхера), 27-г, ул. Олимпийская/пр. Льва Ландау (50 лет СССР), ул. Константина Калинина (Калинина), 73, ул. Новомосковская, 4-а, пр. Гагарина, 56-60, ул. Маршака, 39-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, ул. Полтавский Шлях, 190, пр. Победы, 54, пер. Классический, 2, пр. Победы, 56.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.