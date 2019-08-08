08.08.2019 11:45

Солоницевку и Подворки на пару дней отключат от воды

На авторынке «Лоск» проведут ремонтные работы на магистральном водоводе.



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Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск») временно с 21:00 8 августа до 04:00 10 августа будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».