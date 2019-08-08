Солоницевку и Подворки на пару дней отключат от воды

На авторынке «Лоск» проведут ремонтные работы на магистральном водоводе.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск») временно с 21:00 8 августа до 04:00 10 августа будет прекращено водоснабжение по следующим адресам: пос. Солоницевка, пос. Подворки, ул. Залютинская, 8, 10.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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