09.08.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 9 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Шариковая, 54 до 13:00 9 августа.



Киевский район:

въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 9 августа.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 45 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (стояк) до 17:00 9 августа; Салтовское шоссе, 141 (п. №1) до 20:00 9 августа.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк), 240-б (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.



Новобаварский район:

въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с), пр. Дзюбы, 2 (спаренный стояк), ул. Константина Калинина (Калинина), 89-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.



Основянский район:

пр. Гагарина, 72 (п. №10, стояк) до 20:00 9 августа; пр. Гагарина, 308 (п. №1) до 20:00 10 августа.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.



Шевченковский район:

пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Деревянко, 4-а (п. №4), ул. Клочковская, 16, 29, пр. Победы, 72 до 20:00 9 августа.