Где в Харькове не будет воды 9 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Шариковая, 54 до 13:00 9 августа.
Киевский район:
въезд 2-й Вологодский (ч/с) до 20:00 9 августа.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 45 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (стояк) до 17:00 9 августа; Салтовское шоссе, 141 (п. №1) до 20:00 9 августа.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 240-а (п. №2, стояк), 240-б (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.
Новобаварский район:
въезд Константина Калинина (Калинина) (ч/с), пр. Дзюбы, 2 (спаренный стояк), ул. Константина Калинина (Калинина), 89-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.
Основянский район:
пр. Гагарина, 72 (п. №10, стояк) до 20:00 9 августа; пр. Гагарина, 308 (п. №1) до 20:00 10 августа.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 9 августа.
Шевченковский район:
пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №4-6), ул. Деревянко, 4-а (п. №4), ул. Клочковская, 16, 29, пр. Победы, 72 до 20:00 9 августа.
Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Главное – затевая большое дело, найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: