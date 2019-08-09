09.08.2019 08:43

Коммунальщики ремонтируют лестницы на Салтовке

Запланирован ремонт входных групп во всех районах города, чтобы харьковчане чувствовали себя безопасно и комфортно.



// izvestia.kharkov.ua

Это обычный двор по улице Гарибальди на Салтовке. Здесь коммунальщики провели полную реконструкцию лестниці на улицу Владислава Зубенко, чтобы горожане безопасно передвигались по кварталу.

«Нашим предприятием выполнен текущий ремонт тротуарной летницы, то есть мы забетонировали заново ступени, обложили их тротуарной плиткой. Смонтировали новые металлические поручни, окрасили, чтобы люди могли безопасно спускаться», – рассказал сотрудник КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Антон Коротких.



Реконструкция продолжалась около недели. Коммунальщики отмечают, что жители дворов с аварийными лестницами и входами в подъездов могут обращаться к ним и оставлять заявки на ремонт.



«Жители Харькова обращаются на участки "Жилкомсервиса" с аварийными входными группами, с рельефными лестницами, формируются списки, и наше предприятие обследует, отрабатывает и потом, если необходимо, выполняет ремонты», – уточнил Антон Коротких.



На этом коммунальщики не останавливаются. В планах еще много ступеней и входных групп во всех районах города, чтобы харьковчане чувствовали себя в городе безопасно и комфортно.