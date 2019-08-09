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09.08.2019  15:49   

В городе станет больше обновленных фасадов (ФОТО)

Ремонт фасадов двух жилых зданий завершается на Дмитриевской.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 9 августа, прораб ООО «СМП «ВостокСтрой» Вячеслав Шаловинский, реконструкция фасадов двухэтажных домов по ул. Дмитриевской, 12 и 15 была начата в конце мая, на следующей неделе ее планируется завершить. 
 
Кроме восстановления фасада, в доме №12 был капитально отремонтирован подвал. Объем ремонтных работ в этом строении составил около 400 кв. м.
 
«Этому дому уже более 250 лет, здание находилось в аварийном состоянии. Мы полностью демонтировали верхний слой штукатурки, частично переложили кирпичную кладку и все заново восстановили: оштукатурили, нанесли декоративный слой и покрасили. Надеемся, что этот фасад будет служить долгие годы, лет 15 точно», - отметил прораб.
 
Такие же работы выполняются в доме по ул. Дмитриевской, 15. По словам Вячеслава Шаловинского, из-за того, что к зданию не может подъехать автовышка, к высотным работам привлекали альпинистов. На этом объекте планируется отремонтировать 500 кв. м фасада. 
 
Такие же ремонтные работы проводятся по улицам Дарвина, Котлова и улице Холодногорской, где восстанавливают внешний вид двух девятиэтажных домов. Как отметил прораб, чтобы не возникало разногласий, цвета фасадов согласовывают с жителями и администрациями районов. Кроме внешнего облика зданий рабочие приводят в порядок и подвалы. 
 
По информации СМП «ВостокСтрой», с начала года рабочие предприятия отремонтировали около 4 тыс. кв. м фасадов домов, в 2018 году было восстановлено 12 тыс. кв. м, и на предприятие продолжают поступать заявки.
 
Напомним, с обращениями по поводу аварийных фасадов можно обращаться в Департамент жилищного хозяйства горсовета.
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  ремонт, фасады, харьков
 
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