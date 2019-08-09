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09.08.2019  15:51   

Харьковгоргаз будет поставлять голубое топливо по одной из самых низких цен в Украине

Как будут платить регионы (карта)


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Розничные цены на природный газ для населения по регионам, после снижения цены, продолжают оставаться разным и зависеть, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЕКП, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно. Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения «ГазПравда».

Наибольшую розничную цену за газ придется заплатить потребителям, которых обслуживают:

  • АО «Николаевгаз» — 6789, 09 грн/тыс куб.м (против 7099, 21 грн/тыс. куб.м в июле),
  • ООО «Газовик» (Винницкая обл.) — 6784, 77 грн/тыс.куб.м (против 7094,89 грн/тыс.куб.м в июле),
  • АО «Ривнегаз» — 6783, 09 грн/тыс.куб.м (против 7093,21 грн/тыс.куб.м в июле).

По самым низким розничным ценам газ будет поставляться потребителям, которых обслуживают:

  • АО «Киевгаз» — 6166, 77 грн/тыс.куб.м (против 6476,89 грн/тыс.куб.м в лині),
  • АО «Кременчуггаз» — 6176, 73 грн/тыс куб.м (против 6486,85 грн/тыс.куб.м в июле),
  • АО «Харьковгоргаз» — 6235,41 грн/тыс куб.м (против 6545,53 грн/тыс.куб.м в июле).

Напомним, Нафтогаз Украины снизил отпускные цены на газ, который они должны поставить населению, до 4 653,544 грн/тыс куб.м без НДС. Это примерно на 5,14% ниже, чем в июле, когда цена составляла 4 905,675 грн/тыс куб.м. без НДС.

Источник:   Минфин
 Тэги:  газ, цена, потребитель, харьков, долг, предоплата, население
 
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