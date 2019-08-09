Харьковгоргаз будет поставлять голубое топливо по одной из самых низких цен в Украине

Как будут платить регионы (карта)
Розничные цены на природный газ для населения по регионам, после снижения цены, продолжают оставаться разным и зависеть, в частности, от тарифа на распределение, который устанавливает НКРЕКП, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно. Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения «ГазПравда».
Наибольшую розничную цену за газ придется заплатить потребителям, которых обслуживают:
По самым низким розничным ценам газ будет поставляться потребителям, которых обслуживают:
Напомним, Нафтогаз Украины снизил отпускные цены на газ, который они должны поставить населению, до 4 653,544 грн/тыс куб.м без НДС. Это примерно на 5,14% ниже, чем в июле, когда цена составляла 4 905,675 грн/тыс куб.м. без НДС.
Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Главное – затевая большое дело, найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Синоптики обещают пусть и облачные, но практически «сухие» выходные. Температура воздуха тоже будет приятной.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: