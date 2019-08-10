10.08.2019 09:23

Утеплить дом: город выделяет средства на энергосбережение в жилых зданиях

Харьковчане могут воспользоваться программой по энергосбережению для домов коммунальной формы собственности, которая предполагает частичное финансирование работ.



//city.kharkov.ua

Как сообщила начальник отдела по вопросам энергоэффективности жилого фонда Департамента жилищного хозяйства Виктория Богатырь, согласно условиям программы, 70% средств, потраченных на ремонт дома, финансируется из местного бюджета, остальные - жители платят самостоятельно. Главное условие – это общедомовые работы.

«Программа работает не для конкретных физических лиц, а направлена на экономию электричества и тепла для всего дома. То есть, это модернизация всей системы отопления в жилом доме: замена в подъезде окон и дверей на энергосберегающие, замена теплоизоляции трубопроводов, утепление чердаков, подвалов и прочее», - отметила Виктория Богатырь.

По ее словам, в прошлом году на энергосберегающие мероприятия было направлено 900 тыс. грн. На эти средства жители, в частности, установили в домах индивидуальные тепловые пункты, в результате экономия тепла в ходе отопительного сезона составила от 25 до 40%.

Напомним, чтобы принять участие в городской программе по энергосбережению, жителям домов необходимо провести общее собрание, на котором не менее 75% владельцев квартир должны дать свое согласие. После этого в Департамент жилищного хозяйства необходимо принести письмо-заявку, на основании которого специалисты обследуют дом и составят смету расходов. 70% стоимости работ оплачивает город, остальные 30% - жильцы. В случае согласия жителей дома они вносят свою часть средств, и подрядчик приступает к работе.