Главная Новости ЖКХ Утеплить дом: город выделяет средства на энергосбережение в жилых зданиях
10.08.2019  09:23   

Утеплить дом: город выделяет средства на энергосбережение в жилых зданиях

Харьковчане могут воспользоваться программой по энергосбережению для домов коммунальной формы собственности, которая предполагает частичное финансирование работ.


//city.kharkov.ua
Как сообщила начальник отдела по вопросам энергоэффективности жилого фонда Департамента жилищного хозяйства Виктория Богатырь, согласно условиям программы, 70% средств, потраченных на ремонт дома, финансируется из местного бюджета, остальные - жители платят самостоятельно. Главное условие – это общедомовые работы.
 
«Программа работает не для конкретных физических лиц, а направлена на экономию электричества и тепла для всего дома. То есть, это модернизация всей системы отопления в жилом доме: замена в подъезде окон и дверей на энергосберегающие, замена теплоизоляции трубопроводов, утепление чердаков, подвалов и прочее», - отметила Виктория Богатырь. 
 
По ее словам, в прошлом году на энергосберегающие мероприятия было направлено 900 тыс. грн. На эти средства жители, в частности, установили в домах индивидуальные тепловые пункты, в результате экономия тепла в ходе отопительного сезона составила от 25 до 40%.
 
Напомним, чтобы принять участие в городской программе по энергосбережению, жителям домов необходимо провести общее собрание, на котором не менее 75% владельцев квартир должны дать свое согласие. После этого в Департамент жилищного хозяйства необходимо принести письмо-заявку, на основании которого специалисты обследуют дом и составят смету расходов. 70% стоимости работ оплачивает город, остальные 30% - жильцы. В случае согласия жителей дома они вносят свою часть средств, и подрядчик приступает к работе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  утепление, жкх, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 ЖКХ Харьковские балконы и лоджии выше 3 этажа освободили от переоформления при утеплении 20.03 ЖКХ Город поможет харьковчанам утеплить дома и сэкономить на коммунальных услугах 30.01 ЖКХ В Харькове продолжат финансировать «теплые кредиты» для домов ЖК, ЖСК и ОСМД
 
 

Видео

Старые дома как новые. В Харькове продолжають реконструировать фасады
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 