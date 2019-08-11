11.08.2019 10:16

Где в Харькове не будет воды 11 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Александровский, 136/8 (п. №1, стояк) до 20:00 12 августа.



Киевский район:

ул. Героев Труда, 4 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 96 (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа; ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 12 августа.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2) до 17:00 11 августа; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №5) до 20:00 11 августа.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк) до 20:00 11 августа.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 161 (п. №2, стояк), ул. Пермская, 25 (стояк) до 20:00 11 августа.



Основянский район:

ул. Грековская, 5 (п. №1, стояк) до 22:00 11 августа.



Слободской район:

пр. Гагарина, 45-а (п. №7) до 17:00 11 августа; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), 11 (п. №1), пр. Гагарина, 177 (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа.



Холодногорский район:

ул. Юннатов, 1 (п. №1) до 17:00 11 августа; ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 11 августа.



Шевченковский район:

ул. Старицкого, 9, пер. 23 Августа, 1 до 17:00 11 августа; пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61-б (п. №2), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №6, стояк) до 20:00 11 августа, ул. Клочковская, 16, 29 до 20:00 13 августа.

