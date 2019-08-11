Где в Харькове не будет воды 11 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 136/8 (п. №1, стояк) до 20:00 12 августа.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 4 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 96 (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа; ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 12 августа.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2) до 17:00 11 августа; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 38-а (п. №5) до 20:00 11 августа.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк) до 20:00 11 августа.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 161 (п. №2, стояк), ул. Пермская, 25 (стояк) до 20:00 11 августа.
Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №1, стояк) до 22:00 11 августа.
Слободской район:
пр. Гагарина, 45-а (п. №7) до 17:00 11 августа; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), 11 (п. №1), пр. Гагарина, 177 (п. №1, стояк) до 20:00 11 августа.
Холодногорский район:
ул. Юннатов, 1 (п. №1) до 17:00 11 августа; ул. Золочевская, 14 (п. №1, стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №2, стояк) до 20:00 11 августа.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 9, пер. 23 Августа, 1 до 17:00 11 августа; пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61-б (п. №2), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №6, стояк) до 20:00 11 августа, ул. Клочковская, 16, 29 до 20:00 13 августа.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Синоптики обещают пусть и облачные, но практически «сухие» выходные. Температура воздуха тоже будет приятной.
11 августа 1984 года в Харькове вошел в строй первый пусковой участок второй линии метрополитена длиной 6,8 километра.
влажн.:
давл.:
ветер: