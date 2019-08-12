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12.08.2019  08:06   

Где в Харькове не будет воды 12 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 136/8 (п. №1, стояк), б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 12 августа; ул. Мира, 104 (п. №2) до 20:00 13 августа.

Киевский район:
ул. Омская (ч/с), въезд 1-й Омский (ч/с), въезд 2-й Омский (ч/с), ул. Вологодская (ч/с), пер. Шишковский (ч/с), ул. Шишковская, 8, 8-а, 10, 10-а, ул. Героев Труда, 4 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 96 (п. №1, стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк), 7 (п. №6, стояк), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 12 августа.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №7), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №14), ул. Героев Труда, 68-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №4, стояк) до 20:00 12 августа.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 31/3(п. №2, стояк) до 17:00 12 августа; ул. Працюючих (ч/с), ул. Харьковских дивизий, 19(п. №3, стояк) до 20:00 12 августа.

Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 161 (п. №2, стояк), ул. Пермская, 25 (стояк), ул. Тимирязева, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 12 августа.

Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №1, стояк) до 20:00 12 августа.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, спаренный стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 5 (п. №3, стояк), 10 (п. №1, спаренный стояк), 11 (п. №1), пр. Гагарина, 171 (п. №3, стояк). Гагарина, 177 (п. №1, стояк) до 20:00 12 августа.

Шевченковский район:
пр. Победы, 70 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61-б (п. №2), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1), ул. Старицкого, 16 (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 16 (п. №1) до 20:00 12 августа.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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