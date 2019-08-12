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12.08.2019  10:30   

Как коммунальщики ликвидировали порывы в выходные

За 9, 10 и 11 августа было устранено 48 повреждениий на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Библика (2-й Пятилетки), 48, въезд 2-й Вологодский, 27, ул. Героев Труда, 31-а, ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в, ул. Гарибальди, 4, ул. Власенко, 14, пр. Гагарина, 316-г, ул. Квиткинская, 10, въезд Песчаный, 25, пр. Гагарина, 137, Окружная дорога (авторынок «Лоск»), пр. Победы, 66-б, ул. Космонавтов, 7, ул. Есенина, 1-5, ул. Старицкого, 27, ул. Космическая, 11, пер. 2-й Орский, 4, пр. Людвига Свободы, 24-а, ул. Маршала Бажанова, 7, ул. Светлая, 29, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59, ул. Танкопия, 11, пос. Кулиничи (все улицы, ул. Волошкова, 24), въезд Константина Калинина (Калинина), 4-6, пер. 2-й Райгородский, 9-а, ул. Большая Жихорьская (Железнякова), 204, ул. Гордиенковская, 47, пр. Гагарина, 201-б, ул. Алуштинская, 24-а, ул. Измайловская, 11, пр. Победы, 75-б-77-б, пр. Людвига Свободы, 53, ул. Старицкого, 9-а, ул. Клочковская, 338-а, ул. Лопанская/ул. Софиевская, ул. Роганская, 188, ул. Шевченко, 337, пер. 2-й Лесопарковский, 10, пер. 2-й Лесопарковский, 10, ул. Евгеньевская (Воровского), 40, ул. Академика Павлова, 142, ул. Баркалова (Тельмана), 6-8, пер. Клеверный, 13 (пос. Победа-2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 11, ул. Волонтерская (Социалистическая), 62, пр. Победы, 57-б, пр. Людвига Свободы, 53-а, ул. Клочковская, 195-г.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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