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13.08.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 13 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 75 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13 августа.

Киевский район:
ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 9-а (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13 августа.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 94 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №14), ул. Героев Труда, 70 (п. №4, стояк) до 20:00 13 августа.

Немышлянский район:
ул. Работающих (ч /с), ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №3, стояк) до 20:00 13 августа.

Новобаварский район:
ул. Пермская, 25 (стояк), ул. Тимирязева, 30 (п. №1, стояк), пр. Любви Малой (Постышева), 18 (п. №2) до 20:00 13 августа.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 до 17:00 13 августа., ул. Деревянко, 4-а (п. №4, стояк), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк) до 20:00 13 августа..

Холодногорский район:
ул. Огаревская (ч/с), ул. Золочевская, 17-а, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 14 (п. №1) до 20:00 13 августа.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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