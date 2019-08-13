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13.08.2019  08:17   

Боксы для уборки за собаками устанавливают в парках и скверах Харькова

Боксы по выдаче одноразовых гигиеничных комплектов для уборки за собаками установили в саду Шевченко, сквере имени Людмилы Гурченко, сквере Независимости, Театральном сквере.


// city.kharkov.ua

Всего по городу уже размещено около 30 боксов, сообщил заместитель директора КП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

По его словам, подобные аппараты в ближайшее время планируют установить в Саржином яру, сквере «Стрелка», Молодежном парке.

«Таким образом мы пытаемся приучить харьковчан к культуре и чистоте. Ведь сегодня в городе открывается много обновленных парков и скверов, и не хочется, чтобы люди, гуляющие там со своими животными, портили эту красоту», - подчеркнул Андрей Дронь.

Отметим, каждый бокс вмещает 15 гигиенических комплектов, в которые входят одноразовый пакет и совок. В дальнейшем аппараты со средствами для уборки за собаками планируют разместить во всех парках и скверах города.

В КП «Харьковзеленстрой» призывают харьковчан активно пользоваться боксами и соблюдать чистоту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  собака, чистота, бокс, харьков
 
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