Боксы для уборки за собаками устанавливают в парках и скверах Харькова

Боксы по выдаче одноразовых гигиеничных комплектов для уборки за собаками установили в саду Шевченко, сквере имени Людмилы Гурченко, сквере Независимости, Театральном сквере.
Всего по городу уже размещено около 30 боксов, сообщил заместитель директора КП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.
По его словам, подобные аппараты в ближайшее время планируют установить в Саржином яру, сквере «Стрелка», Молодежном парке.
«Таким образом мы пытаемся приучить харьковчан к культуре и чистоте. Ведь сегодня в городе открывается много обновленных парков и скверов, и не хочется, чтобы люди, гуляющие там со своими животными, портили эту красоту», - подчеркнул Андрей Дронь.
Отметим, каждый бокс вмещает 15 гигиенических комплектов, в которые входят одноразовый пакет и совок. В дальнейшем аппараты со средствами для уборки за собаками планируют разместить во всех парках и скверах города.
В КП «Харьковзеленстрой» призывают харьковчан активно пользоваться боксами и соблюдать чистоту.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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