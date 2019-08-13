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13.08.2019  10:58   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 августа было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-б, ул. Станкостроительная, 6, ул. Вологодская, 80, спуск Даниловский, 2, ул. Шишковская, 10, ул. Академика Вальтера, 21, ул. Валентиновская (Блюхера), 31, ул. Григоровская, 101, пер. Каляева, 3 (ул. Дудинской, 6), ул. Грековская, 25-27, ул. Слобожанская, 5, Окружная дорога (Сумская трасса), пр. Победы, 57-а, ул. Клочковская, 197.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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