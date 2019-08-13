Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 12 августа было устранено 14 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-б, ул. Станкостроительная, 6, ул. Вологодская, 80, спуск Даниловский, 2, ул. Шишковская, 10, ул. Академика Вальтера, 21, ул. Валентиновская (Блюхера), 31, ул. Григоровская, 101, пер. Каляева, 3 (ул. Дудинской, 6), ул. Грековская, 25-27, ул. Слобожанская, 5, Окружная дорога (Сумская трасса), пр. Победы, 57-а, ул. Клочковская, 197.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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давл.:
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