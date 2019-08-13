Два «с хвостиком» десятка кровель отремонтировали в многоэтажках Индустриального района этим летом (ФОТО)

Капитальный и текущий ремонт кровель в 23 жилых домах Индустриального района выполнили рабочие КП «Харьковжилстрой» с начала года.
Половина объектов были отремонтированы капитально, еще в 15 домах произведен текущей ремонт кровель, сообщил прораб КП «Харьковжилстрой» Ростислав Морозов.
Всего с начала года на предприятии, которое обслуживает только Индустриальный район, было восстановлено 6 тыс. кв. м площади крыш.
На данный момент коммунальщики завершают ремонт очередного объекта по адресу: ул. Мира, 54/1. Как сообщил Ростислав Морозов, в прошлом году в этом доме была отремонтирована кровля над одним подъездом, в этом году ремонтируют еще над одним. Работы коммунальщики начали две недели назад и планируют завершить уже на следующей неделе.
«Жильцы этого подъезда зимой очень жаловались на течи в квартирах. На этом объекте мы меняем старый шифер на профлист, так как это более качественный и прочный материал с большим сроком эксплуатации. Под него мы стелим гидробарьер. Кроме этого, в ходе работ отремонтируем стропильную систему, поштукатурим парапеты и оголовки», - сообщил Ростислав Морозов.
По его словам, запланированный объем работ на этот год предприятие уже выполнило, но до конца 2019 года коммунальщики собираются сдать еще 8 объектов. После завершения работ по ул. Мира, №54/1 рабочие приступят к восстановлению крыши жилого дома по ул. Мира, 52/2.
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