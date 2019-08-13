13.08.2019 15:45

В районе ХТЗ благоустраивают пешеходные дорожки во дворах

Ремонт пешеходных дорожек продолжается во дворах жилых домов в Индустриальном районе.



://city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 13 августа, прораб КП «Харьковжилстрой» Андрей Степаненко, с начала лета коммунальщики отремонтировали около 2 тыс. кв. м придомовых территорий района. В частности, были заасфальтированы пешеходные дорожки во дворах по ул. Библика, 1-а, ул. Грицевца, 20, 28 и 28-а, а также по ул. Мира, 24 и 32.



Сегодня коммунальщики благоустраивают территорию возле жилого дома по ул. Библика, 2-а. Там планируют заасфальтировать 250 кв. м дорожек.



«В этом дворе было много разбитых дорог. На самых аварийных участках мы демонтировали старый асфальт и уложили новый, местами установили новый бордюр. Также на некоторых участках, включая внутриквартальную дорогу к дому, мы выполнили частичный ремонт асфальтного покрытия», - сообщил Андрей Степаненко.

На этом объекте благоустройство пешеходных дорожек завершат в течение двух дней, и бригада рабочих перейдет в соседний двор на ул. Библика, 1-в. Также в ближайшее время планируется отремонти