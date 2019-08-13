Чиновники за круглым столом обсудили «честную платежку» для харьковчан (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 13 августа Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 14 августа На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.