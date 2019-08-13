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13.08.2019  16:20   

Чиновники за круглым столом обсудили «честную платежку» для харьковчан (ФОТО)

Сотрудником Харьковской юстиции проведен круглый стол с работниками Харьковского городского совета - обсудили инициативу Правительства «Честная платежка»


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Во время обсуждения подчеркивалось, что на отопительный сезон 2019-2020 годов постановлением Правительства установлены следующие предельные цены / тарифы на услуги для населения городов областного значения и г.. Киева: 

  • - по поставкам тепловой энергии в случае оснащения приборами учета - 1400 гривен за 1 Гкал (с учетом под АТКУ на добавленную стоимость), при отсутствии приборов учета - 35,21 гривны за 1 кв. метр (с учетом налога на добавленную стоимость); 
  • - по снабжению горячей воды: при подключении полотенцесушителей к системам снабжения горячей воды - 83,66 гривны за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость), при отсутствии полотенцесушителей - 75,74 гривны за 1 куб. метр (с учетом налога на добавленную стоимость).

Источник:   Главное территориальное управление юстиции в Харьковской области
 Тэги:  платежка, харьков, тарифы, обсуждение, отопление
 
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