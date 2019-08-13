Чиновники за круглым столом обсудили «честную платежку» для харьковчан (ФОТО)

Сотрудником Харьковской юстиции проведен круглый стол с работниками Харьковского городского совета - обсудили инициативу Правительства «Честная платежка»
Во время обсуждения подчеркивалось, что на отопительный сезон 2019-2020 годов постановлением Правительства установлены следующие предельные цены / тарифы на услуги для населения городов областного значения и г.. Киева:
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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