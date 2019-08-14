14.08.2019 08:18

В двух центральных районах Харькова на сутки отключат воду: список адресов

В части Шевченковского и Киевского районов временно, с 8:00 16 августа до 8:00 17 августа, будет прекращено водоснабжение.



//vodokanal.kharkov.ua

В этот период КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период,



Воды не будет:



в части Шевченковского района ограниченной:

- ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;



в части Киевского района ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального.



Список адресов, где отключат воду



Телефон для справок: 15-33.