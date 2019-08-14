Где в Харькове не будет воды 14 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк) до 20:00 14.08.19 г.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 21, 21-а, ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк) до 20:00 14.08.19 г.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: