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14.08.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 14 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шишковская, 8 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк) до 20:00 14.08.19 г.

Шевченковский район:
ул. Балакирева, 21, 21-а, ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 344-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк) до 20:00 14.08.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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