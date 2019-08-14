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14.08.2019  17:04   

Специалисты водоканала отчитались об оперативной ликвидации крупной аварии на Павловом Поле

Специалисты коммунального предприятия КП «Харьковводоканал» устранили повреждение на трубопроводе по ул. 23 Августа.


://vodokanal.kharkov.ua

Как сообщил ведущий инженер Шевченковского филиала КП «Харьковводоканал» Юрий Грищенко, в районе дома на ул. 23 Августа, 60-а произошла авария - течь из колодца.

«Заявка о случившемся поступила на предприятие утром, в течение часа на место выехала бригада. В пяти домах была временно приостановлена подача воды, на поврежденном участке проведены сварочные работы, в будущем в этом районе планируется заменить изношенный магистральный трубопровод», - отметил инженер.

Юрий Грищенко сообщил,  что воду во все дома планируют подать в течение часа.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  водоканал, ликвидация, харьков, течь, ремонт, техника
 
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