Специалисты водоканала отчитались об оперативной ликвидации крупной аварии на Павловом Поле

Специалисты коммунального предприятия КП «Харьковводоканал» устранили повреждение на трубопроводе по ул. 23 Августа.
Как сообщил ведущий инженер Шевченковского филиала КП «Харьковводоканал» Юрий Грищенко, в районе дома на ул. 23 Августа, 60-а произошла авария - течь из колодца.
«Заявка о случившемся поступила на предприятие утром, в течение часа на место выехала бригада. В пяти домах была временно приостановлена подача воды, на поврежденном участке проведены сварочные работы, в будущем в этом районе планируется заменить изношенный магистральный трубопровод», - отметил инженер.
Юрий Грищенко сообщил, что воду во все дома планируют подать в течение часа.
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