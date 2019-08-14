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14.08.2019  18:25   

Харьковчане засоряют канализацию обрезками овощей и предметами гигиены - специалисты Водоканала взывают к сознательности

Ежедневно специалистам коммунального предприятия поступает полторы сотни заявок на устранение засоров.


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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса "Харьковводоотведение" КП "Харьковводоканал" Валерия Харлана.

По его словам, эта проблема особенно актуальна в период сбора урожая, когда люди спускают обрезки от овощей и фруктов в канализацию, а не выбрасывают в мусорные контейнеры. Это приводит к тому, что система внутридомовой канализации забивается.

"Мы вынуждены перекрывать воду, чтобы не затапливать подвалы и нижние этажи. В момент чистки содержание канализации выливается в подвал, который затем нужно хлорировать. Часто получаем тряпки, предметы личной гигиены, пищевые отходы, а иногда даже строительные. Бывает, забивается так, что вызываем машины, гидродинамическим способом промывают канализационные трубы, дворовую канализацию. В это время страдают жильцы дома и наши сотрудники, которые вместо того, чтобы заниматься профилактикой, тратят много времени на прочистку сетей ", - рассказал Харлан.

Он попросил харьковчан внимательнее отнестись к этой проблеме, чтобы не причинять неудобств другим людям.

Источник:   ХГС
 Тэги:  водоканал, засорение, харьков, отключение, канализация
 
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