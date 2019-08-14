Главная Новости ЖКХ Коммунальщики заменили устаревшие коммуникации в очередной многоэтажке в 336 микрорайоне (ФОТО)
14.08.2019  19:01   

Коммунальщики заменили устаревшие коммуникации в очередной многоэтажке в 336 микрорайоне (ФОТО)

Бригады КП «Харьковводоканал» выполняют ремонтные работы в жилых домах перед началом нового отопительного сезона.


://city.kharkov.ua

В частности, сейчас подготовка внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения завершается в доме по пр. Победы, 52-б.

Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, в доме заменили 90 м трубы большого диаметра, которая проходит от первого до четвертого подъезда, и около 20 м разводки от трубопровода к стоякам. Кроме того, на прошлой неделе заменили семь метров сетей ливневой канализации, выполнили профилактическую чистку сетей и проверили соединительные узлы.

«Сегодня подключаются стояки в первом подъезде. В доме полностью заменены сети холодного водоснабжения, проложены новые полиэтиленовые трубы. Дом полностью готов к эксплуатации в осенне-зимний период», - сообщил Валерий Харлан.

Он отметил, что, если аварийные ситуации произойдут в квартирах, каждый стояк можно будет отключить отдельно, чтобы не прекращать подачу воды во всем доме.

Начальник управления предприятия сообщил, что в этом году в Шевченковском районе были полностью заменены сети почти в 90 домах. Всего в районе к новому отопительному сезону системы холодного водоснабжения и водоотведения подготовлены в  630 домах из 737, что составляет около 86%.

В целом по Харькову из 6,5 тыс. домов внутридомовые системы холодного водоснабжения подготовили в 5,5 тыс.,  а сети водоотведения - в 5,5 тыс. из 6,3 тыс. домов. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  замена, коммуникации, харьков, водоотведение, канализация
 
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