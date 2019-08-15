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15.08.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 15 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1) до 20:00 15.08.19 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б, стояк) до 17:00 15.08.19 г.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 15.08.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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