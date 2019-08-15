Где в Харькове не будет воды 15 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1) до 20:00 15.08.19 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б, стояк) до 17:00 15.08.19 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк) до 20:00 15.08.19 г.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
влажн.:
давл.:
ветер: