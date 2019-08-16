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16.08.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 16 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
пер. Аптекарский, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.19 г.

Слободской район:
ул. Соича, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.19 г.

Холодногорский район:
ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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