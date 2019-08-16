Где в Харькове не будет воды 16 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
пер. Аптекарский, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.19 г.
Слободской район:
ул. Соича, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.19 г.
Холодногорский район:
ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.19 г.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
влажн.:
давл.:
ветер: