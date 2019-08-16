Игорь Терехов: в Харькове переложат километры теплосетей

17 км тепловых сетей планируют переложить в городе в этом году, чтобы подготовить город к прохождению осенне-зимнего периода
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 16 августа, провел совещание по подготовке к отопительному сезону с директорами профильных департаментов, коммунальных предприятий и главами районных администраций.
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», замена старых труб будет производиться на ул. Динамовской, ул. Киргизской, ул. Зерновой, пр. Тракторостроителей, пр. Героев Сталинграда и пер. Белостоцком. Работы будут выполнены за счет средств Мирового банка.
Игорь Терехов отметил, что поставки труб уже начались. «Ожидаем еженедельное поступление труб разных диаметров - от 400-го до 800-го. Материал сразу берется в работу, подрядчики определены. Мы делаем все необходимое, чтобы подготовить город к прохождению осенне-зимнего периода», - отметил первый вице-мэр.
Кроме того, к зиме на отчетный период подготовлено 89% жилого фонда. Коммунальные службы выполняют профилактические и ремонтные работы на внутридомовых сетях. На совещании были заслушаны проблемные вопросы и принято решение направить дополнительные бригады на участки, где это необходимо.
Подготовка объектов социальной сферы и объектов инфраструктуры идет по графику. В частности, ремонт кровель в учреждениях образования планируют завершить до конца следующей недели. Продолжаются ремонтные работы в лечебных учреждениях и на спортивных объектах.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: