16.08.2019 15:14

Игорь Терехов: в Харькове переложат километры теплосетей

17 км тепловых сетей планируют переложить в городе в этом году, чтобы подготовить город к прохождению осенне-зимнего периода



://city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 16 августа, провел совещание по подготовке к отопительному сезону с директорами профильных департаментов, коммунальных предприятий и главами районных администраций.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», замена старых труб будет производиться на ул. Динамовской, ул. Киргизской, ул. Зерновой, пр. Тракторостроителей, пр. Героев Сталинграда и пер. Белостоцком. Работы будут выполнены за счет средств Мирового банка.

Игорь Терехов отметил, что поставки труб уже начались. «Ожидаем еженедельное поступление труб разных диаметров - от 400-го до 800-го. Материал сразу берется в работу, подрядчики определены. Мы делаем все необходимое, чтобы подготовить город к прохождению осенне-зимнего периода», - отметил первый вице-мэр.

Кроме того, к зиме на отчетный период подготовлено 89% жилого фонда. Коммунальные службы выполняют профилактические и ремонтные работы на внутридомовых сетях. На совещании были заслушаны проблемные вопросы и принято решение направить дополнительные бригады на участки, где это необходимо.

Подготовка объектов социальной сферы и объектов инфраструктуры идет по графику. В частности, ремонт кровель в учреждениях образования планируют завершить до конца следующей недели. Продолжаются ремонтные работы в лечебных учреждениях и на спортивных объектах.