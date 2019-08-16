Аварийную веранду в жилом доме Новобаварского района восстанавливают коммунальщики (ФОТО)

В двухэтажном доме по пр. Ново-Баварскому, 21 коммунальщики восстанавливают аварийную веранду, ведущую на второй этаж.
Жильцы дома обратились с этой проблемой к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме. В ходе обследования специалисты установили, что в строении разрушены перекрытия и фундамент. Месяц назад коммунальщики начали восстанавливать веранду, сообщил директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.
«Строение, которое находилось в аварийном состоянии, было полностью демонтировано, и сейчас мы его восстанавливаем. Новая конструкция будет выполнена из металла, также мы полностью восстановим лестницу на второй этаж», - сообщил директор предприятия.
Отметим, что этой пристройкой пользуются жители семи квартир, и она также является аварийным выходом из дома.
Кроме того, по словам Богдана Долины, в этом доме коммунальщики уже начали ремонт одного из подъездов - там выравнивают и красят стены, а также восстановят деревянный пол. После того, как бригада завершит реконструкцию веранды, в здании отремонтируют часть крыши (еще часть была заменена в 2016 году). Все работы планируют завершить до конца сентября.
Напомним, КП «Харьковспецстрой» занимается ремонтом домов коммунальной формы собственности в Новобаварском и Основянском районах. По информации предприятия, на сегодняшний день в этих двух районах выполнен капитальный и текущий ремонт кровель в 109 жилых домах. Работы продолжаются.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: