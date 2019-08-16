16.08.2019 17:03

Аварийную веранду в жилом доме Новобаварского района восстанавливают коммунальщики (ФОТО)

В двухэтажном доме по пр. Ново-Баварскому, 21 коммунальщики восстанавливают аварийную веранду, ведущую на второй этаж.



// city.kharkov.ua

Жильцы дома обратились с этой проблемой к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме. В ходе обследования специалисты установили, что в строении разрушены перекрытия и фундамент. Месяц назад коммунальщики начали восстанавливать веранду, сообщил директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

«Строение, которое находилось в аварийном состоянии, было полностью демонтировано, и сейчас мы его восстанавливаем. Новая конструкция будет выполнена из металла, также мы полностью восстановим лестницу на второй этаж», - сообщил директор предприятия.



Отметим, что этой пристройкой пользуются жители семи квартир, и она также является аварийным выходом из дома.



Кроме того, по словам Богдана Долины, в этом доме коммунальщики уже начали ремонт одного из подъездов - там выравнивают и красят стены, а также восстановят деревянный пол. После того, как бригада завершит реконструкцию веранды, в здании отремонтируют часть крыши (еще часть была заменена в 2016 году). Все работы планируют завершить до конца сентября.



Напомним, КП «Харьковспецстрой» занимается ремонтом домов коммунальной формы собственности в Новобаварском и Основянском районах. По информации предприятия, на сегодняшний день в этих двух районах выполнен капитальный и текущий ремонт кровель в 109 жилых домах. Работы продолжаются.