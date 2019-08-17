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17.08.2019  10:09   

Где в Харькове не будет воды 17 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №3, стояк) до 20:00 17.08.19 г.

А также:

Немышлянский район: 
пр. Московский, 250-в (п. №4, стояк) до 17:00 17.08.19 г., ул. Працюючих (ч/с) до 20:00 17.08.19 г.

Основянский район: 
пер. Аптекарский, 9-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 62 (п. №4, стояк) до 20:00 17.08.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк) до 20:00 17.08.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк), (п. №9, стояк), 37(п. №1), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 6(п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, водоканал, отключение
 
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