18.08.2019 10:19

Где в Харькове не будет воды 18 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк), (п. №9, стояк), 37 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк, спаренный стояк) до 20:00 19.08.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Мира, 80 (п. №1, подъезд) до 20:00 18.08.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №2, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк) до 18:00 19.08.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №2, стояк), (п. №3, стояк), ул. Светлая, 1 (п. №2, стояк) до 17:00 19.08.19 г.

Немышлянский район:

ул. Працюючих (ч/с) до 20:00 18.08.19 г.

Новобаварский район:

ул. Добролюбова, 18 (п. №4, подъезд), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 82 (п. №1, стояк) до 20:00 18.08.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 18.08.19 г.

Холодногорский район:

ул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.08.19 г.