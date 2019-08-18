Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 18 августа
18.08.2019  10:19   

Где в Харькове не будет воды 18 августа

В части домов города временно прекращено водоснабжение


// facebook

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк), (п. №9, стояк), 37 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк, спаренный стояк) до 20:00 19.08.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
ул. Мира, 80 (п. №1, подъезд) до 20:00 18.08.19 г.

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №2, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк) до 18:00 19.08.19 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №2, стояк), (п. №3, стояк), ул. Светлая, 1 (п. №2, стояк) до 17:00 19.08.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Працюючих (ч/с) до 20:00 18.08.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Добролюбова, 18 (п. №4, подъезд), пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 82 (п. №1, стояк) до 20:00 18.08.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 18.08.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.08.19 г.

 

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение, холодная
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 августа 16.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 августа. Список адресов 15.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 15 августа. Список адресов
 
 

Видео

В саду Шевченко появились "плавающие" фонтаны и скоро заиграет обезьяний оркестр
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 