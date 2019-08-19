Где в Харькове не будет воды 19 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 9 (п. №3), ул. Мира, 80 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.08.19 г.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-и (п. №5, стояк) до 18:00 19.08.19 г., ул. Академика Проскуры, 9-д (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 19.08.19 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 90 (п. №7, стояк), ул. Светлая, 1(п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.19 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк), ул. Харьковских дивизий, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.08.19 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), б-р Профсоюзный, 9 (стояк), ул. Добролюбова, 18 (п. №5) до 20:00 19.08.19 г.
Холодногорский район:
ул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк) до 20:00 19.08.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк), (п. №9, стояк), 37 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 8 (п. №1, стояк), пер. Спартаковский, 3, ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №8, стояк, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 76 (п. №2, стояк) до 20:00 19.08.19 г.
Ваши желания находятся в гармонии с возможностями – смелее претворяйте свои мечты в реальность. Прекрасное время для амбициозных проектов.
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.
влажн.:
давл.:
ветер: