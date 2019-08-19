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19.08.2019  13:45   

В Немышлянском районе ремонтируют кровлю жилых домов

Ремонт мягкой кровли завершают коммунальщики в жилом доме по пр. Льва Ландау, 44.


://city.kharkov.ua

Как сообщил 19 августа заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Ярмак, с проблемой течи в квартирах жильцы пятиэтажного дома обратились к городскому голове Геннадию Кернесу. Люди жаловались, что вода, особенно зимой и в сезон дождей, стекала по стенам квартир до третьего этажа.

«Мы обследовали кровлю и выявили, что причиной затекания стал разрушенный свес, который должен был уводить воду с крыши. Сейчас мы его меняем, он будет сделан из оцинкованной стали. Также ремонтируем крышки дымовых и вентиляционных каналов. После завершения работ протекания больше не будет», - отметил Александр Ярмак. 

По его словам, ремонт кровли рабочие завершат уже до конца недели. 

Всего с начала года в Немышлянском районе были устранены дефекты на крышах 80 жилых домов. В планах предприятия до холодов отремонтировать еще 30 объектов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кровля, ремонт, харьков, немышля, салтовка, подготовка
 
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