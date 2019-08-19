19.08.2019 15:45

В жилых домах города восстанавливают входы в подъезды (ФОТО)

Ремонт входных групп продолжается в девятиэтажном доме по ул. Олимпийской, 33.



://city.kharkov.ua

Как отметил 19 августа заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Ярмак, в жилом доме будут восстановлены входы во всех три подъезда. Часть работ уже выполнена - были забетонированы дыры в ступенях, и сейчас рабочие завершают их отделку.



«Ремонт входных групп включает целый комплекс работ - это восстановление ступеней, которые мы облицовываем плиткой, ремонт крыши над подъездом, чтобы вода не затекала под ее основание, а также покраска входных дверей», - отметил Александр Ярмак.



Кроме этого, коммунальщики красят газовые трубы, проходящие вдоль подъездов. По словам замдиректора КП, такая работа проводится в целях безопасности: «Чтобы сети не пришли в негодность, необходимо минимум раз в пять лет устранять с них ржавчину и красить».



Ремонт в доме №33 планируют завершить до конца этой недели, после чего бригады перейдут на соседний объект – по ул. Олимпийской, 31. В этом году «ХРСП» планирует отремонтировать в Немышлянском районе 86 аварийных входных групп, из них 55 уже готовы.



Александр Ярмак напомнил, что с подобной проблемой харьковчане могут обращаться в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» или в Департамент жилищного хозяйства.