В жилых домах города восстанавливают входы в подъезды (ФОТО)

Ремонт входных групп продолжается в девятиэтажном доме по ул. Олимпийской, 33.
Как отметил 19 августа заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Ярмак, в жилом доме будут восстановлены входы во всех три подъезда. Часть работ уже выполнена - были забетонированы дыры в ступенях, и сейчас рабочие завершают их отделку.
«Ремонт входных групп включает целый комплекс работ - это восстановление ступеней, которые мы облицовываем плиткой, ремонт крыши над подъездом, чтобы вода не затекала под ее основание, а также покраска входных дверей», - отметил Александр Ярмак.
Кроме этого, коммунальщики красят газовые трубы, проходящие вдоль подъездов. По словам замдиректора КП, такая работа проводится в целях безопасности: «Чтобы сети не пришли в негодность, необходимо минимум раз в пять лет устранять с них ржавчину и красить».
Ремонт в доме №33 планируют завершить до конца этой недели, после чего бригады перейдут на соседний объект – по ул. Олимпийской, 31. В этом году «ХРСП» планирует отремонтировать в Немышлянском районе 86 аварийных входных групп, из них 55 уже готовы.
Александр Ярмак напомнил, что с подобной проблемой харьковчане могут обращаться в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62» или в Департамент жилищного хозяйства.
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