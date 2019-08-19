Харьковские ОСМД смогут получить гранты на модернизацию домов

Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности завтредила Программа по энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом», передает «ЗиБ» со ссылкой на страницу в Facebook министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко .

Вместе с программой утвержден документы, являющиеся ее неотъемлемой частью и связанные с реализацией Программы.

Текст программы «Энергодом» будет опубликовано для широкой общественности на следующей неделе.

Также Наблюдательный совет одобрил Стратегию Фонда и стратегические цели деятельности Фонда в соответствии с