Харьковские ОСМД смогут получить гранты на модернизацию домов

Уже с сентября ОСМД смогут подаваться на участие в Программе «Энергодом», выиграть средства и модернизировать свои дома, уменьшать энергопотребление.
Наблюдательный совет Фонда энергоэффективности завтредила Программа по энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом», передает «ЗиБ» со ссылкой на страницу в Facebook министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко .
Вместе с программой утвержден документы, являющиеся ее неотъемлемой частью и связанные с реализацией Программы.
Текст программы «Энергодом» будет опубликовано для широкой общественности на следующей неделе.
Также Наблюдательный совет одобрил Стратегию Фонда и стратегические цели деятельности Фонда в соответствии с
основных направлений деятельности Фонда энергоэффективности и другие документы, необходимые для запуска Программы Фонда.
Отмечается, что программа Фонда ЭЭ предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий / работ для пакета «Легкий» и 50% для пакета «Комплексный». Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.
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