Где в Харькове не будет воды 20 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк) до 17:00 20.08.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.08.19 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.08.19 г.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9 (стояк) до 20:00 20.08.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 20.08.19 г.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.19 г.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
влажн.:
давл.:
ветер: