Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 августа. Список адресов
20.08.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 20 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк) до 17:00 20.08.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 9 (стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Шевченковский район:
ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 19 августа. Список адресов 18.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 18 августа 17.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 августа
 
 

Видео

В Харькове на завершающем этапе - ремонт улицы Клочковской
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 