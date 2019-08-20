20.08.2019 08:05

Где в Харькове не будет воды 20 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк) до 17:00 20.08.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.08.19 г.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.08.19 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 9 (стояк) до 20:00 20.08.19 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк) до 20:00 20.08.19 г.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.19 г.