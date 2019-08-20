Бригады «Харьковгорлифта» отремонтировали три сотни лифтов по городу

Ремонт 344 лифтов в жилых домах города провели бригады КСП «Харьковгорлифт» с начала 2019 года.
Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I полугодие 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества.
Кроме того, в текущем году коммунальщики заменили 158 лифтовых кабин и выполнили капитальный ремонт 112 систем диспетчеризации.
Отметим, что по причине хищений с начала года в Харькове было остановлено шесть лифтов.
Напомним, по состоянию на 1 июля 2019 года КСП «Харьковгорлифт» обслуживает 6 835 лифтов в домах коммунальной формы собственности, 256 лифтов - в ведомственных домах, домах ЖК, ЖСК, ОСМД и других учреждениях, а также 6 339 систем диспетчеризации.
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