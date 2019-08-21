Где в Харькове не будет воды 21 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Шариковая, 37 (стояк) до 17:00 21.08.19 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 54 (п. №1, стояк) до 17:00 21.08.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №4, стояк) до 20:00 21.08.19 г.; пр. Тракторостроителей, 130 до 20:00 22.08.19 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 25 (п. №14, стояк) до 20:00 21.08.19 г.
Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк), б-р Профсоюзный, 9 (стояк), ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, стояк) до 20:00 21.08.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1(кор. №3, п. №1, стояк) до 20:00 21.08.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 24-а (п. №3) до 20:00 21.08.19 г.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №3, стояк) до 20:00 21.08.19 г.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: