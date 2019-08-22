22.08.2019 08:09

Где в Харькове не будет воды 22 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 22 августа; ул. Пушкинская, 3 (п. №1) до 20:00 23 августа.



Московский район:

ул. Светлая, 17 (п. №2, стояк) до 17:00 22 августа.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 22 августа.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, стояк) до 20:00 22 августа.



Основянский район:

пл. Конституции, 2/2 (стояк) до 20:00 22 августа.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 144/1, 144/2 до 14:00 22 августа., пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №3, п. №1, стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №2, стояк), 41 (п. №2, стояк), 173 (п. №1, стояк) до 20:00 22 августа.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №4, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №5, стояк) до 20:00 22 августа; ул. Клочковская, 197-б (п. №1, стояк) до 20:00 23 августа.