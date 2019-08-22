Где в Харькове не будет воды 22 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 22 августа; ул. Пушкинская, 3 (п. №1) до 20:00 23 августа.
Московский район:
ул. Светлая, 17 (п. №2, стояк) до 17:00 22 августа.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 22 августа.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, стояк) до 20:00 22 августа.
Основянский район:
пл. Конституции, 2/2 (стояк) до 20:00 22 августа.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 144/1, 144/2 до 14:00 22 августа., пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №4, стояк), ул. Молочная (Кирова), 1 (кор. №3, п. №1, стояк), проезд Садовый, 18/1 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №2, стояк), 41 (п. №2, стояк), 173 (п. №1, стояк) до 20:00 22 августа.
Шевченковский район:
ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 72-в (п. №4, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №5, стояк) до 20:00 22 августа; ул. Клочковская, 197-б (п. №1, стояк) до 20:00 23 августа.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
ветер: